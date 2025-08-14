Стефанчук провів серію телефонних розмов із майже тридцятьма спікерами національних парламентів

Головна Країна Політика
Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Очільник Верховної Ради наголосив, що справедливий мир не може бути результатом чужих домовленостей
фото з відкритих джерел

Голови парламентів разом окреслили спільну позицію України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук упродовж останніх днів провів велику кількість важливих міжнародних контактів, зокрема, телефонних розмов із майже тридцятьма головами національних парламентів та президенткою Європейського парламенту. Про це, як пише «Главком», повідомив керівник ВРУ.

Політик зазначив, що разом була напрацьована спільна позиція на захист базових принципів: суверенітету держав, непорушності кордонів, верховенства міжнародного права.

Партнери України, наголосив Стефанчук, єдині в розумінні ключового:

  • Україна має бути повноцінним учасником усіх переговорів про мир. Обговорювати майбутнє суверенної держави без її участі – неприйнятно.
  • Президент України готовий до будь-якого конструктивного формату, який наблизить нас до справедливого миру. Але кожен формат має починатися з припинення вогню.
  • Гарантії безпеки для України мають бути не на папері, а в дії – здатні стримувати агресора, а не лише декларувати наміри.
  • Росія не має – і не матиме – жодного права впливати на майбутнє України – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО.
  • Будь-яка мирна ініціатива має супроводжуватися потужним тиском на агресора — і санкційним, і політичним.

«Ми також домовилися про координацію дій на міжпарламентському рівні: через групи дружби, обмін ініціативами, синхронізацію голосів у міжнародних інституціях. Наша спільна мета – мир із повагою до міжнародного права», – зазначив Стефанчук, подякувавши спікерам європейських парламентів за партнерство та чітку позицію.

Він наголосив, що справедливий мир не може бути результатом чужих домовленостей – лише спільної боротьби за свободу, право і справедливість.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. 

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Європарламент Руслан Стефанчук переговори

