Донбас перейменують в «Донніленд»? Зеленський прокоментував інформацію західних ЗМІ

Зеленський відповів на публікацію про «Донніленд» у ЗМІ
фото: BBC

Володимир Зеленський: «Головне, щоб не було Путінленд»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію The New York Times щодо можливого використання альтернативних назв Донбасу під час міжнародних переговорів. Відповідну заяву він зробив під час онлайн-спілкування з журналістами, передає «Главком».

Глава держави заявив, що в офіційних перемовинах українська сторона використовує виключно загальновизнані назви українських територій.

«Під час моїх перемов інших термінів, аніж Донецька область, Луганська область, наш Донбас, територія України, інших термінів немає», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що всі офіційні документи також фіксують саме ці формулювання. Водночас Зеленський зауважив, що не може впливати на неофіційні формати спілкування чи дискусії між сторонами.

«Що стосується інших назв, я не можу вам коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами», – сказав президент.

Глава держави наголосив, що ключовим залишається питання суверенітету України над цими територіями. «На мій погляд, головне, що Донецька, Луганська область залишалася українською землею, так воно і є», – підкреслив він.

Окремо президент іронічно прокоментував можливі варіанти назв. «Щоб не було Путінленд. Оце, мені здається, найголовніше», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що видання The New York Times писало, що українські представники під час мирних переговорів неофіційно запропонували назву «Donnyland» для частини Донбасу, яку нині намагається захопити Росія, з метою вплинути на позицію президента США Дональда Трампа.

Ідея назви «Donnyland» (ред. Главком – поєднання слів «Донбас» і «Дональд») – з’явилася під час закритих переговорів між Україною, США та Росією. Про це повідомили кілька джерел, обізнаних із ходом консультацій. За їхніми словами, пропозиція пролунала частково жартома, однак мала чітку політичну мету – спонукати адміністрацію Дональда Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо територіальних вимог Росії.

