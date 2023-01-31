Україна зробила крок вперед у боротьбі з корупцією у 2022 році (рейтинг)

До рейтингу не ввійшли останні гучні антикорупційні розслідування, тож весь успіх антикорупційної реформи за останнє десятиліття може швидко зійти нанівець

Україна отримала 33 бали зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції за 2022 рік. Показник зріс на один бал, і тепер Україна посідає 116 місце зі 180 країн. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році – це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології.

Показник України в Індексі сприйняття корупції за останнє десятиріччя Графіка: Transparency International Ukraine

Зазначимо, що у СРІ-2022 не увійшли останні гучні антикорупційні розслідування, які сколихнули Україну у січні. Однак, з високою імовірністю ці події будуть відображені у дослідженні наступного року. Корупція є навіть під час війни. Тому поступ України на антикорупційному фронті, зокрема залежить від належного доступу до даних у громадськості та журналістів, які мають моніторити й контролювати дії влади.

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«Україна показала, що боротьба з корупцією у нас продовжується навіть в умовах війни. Проте варто розуміти, що весь успіх антикорупційної реформи за останнє десятиліття може швидко зійти нанівець. Останні гучні корупційні кейси, що стосуються, зокрема, закупівель під час війни з Росією, важко пояснити не тільки українцям, які, кожен на своєму фронті, виборюють нашу свободу, але й іноземним партнерам», – пояснив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Так само як і Україна, 33 бали мають Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни.

З-поміж сусідів Україна надалі вище за Росію – країна-терорист у 2022 році втратила 1 бал і з 28 балами посідає 137 місце у списку. Крім цього, знову знизилися бали Угорщини – 42 бали та Білорусі – вона цьогоріч втратила 2 бали.

Серед друзів України теж є зміни в показниках. Польща втратила 1 бал, але залишилася лідеркою за показниками серед наших сусідів – із 55 балами вона посідає 45 місце. А от покращити свої показники за рік вдалося Словаччині, Румунії — 46 балів та Молдові.

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Тенденції сприйняття корупції у світі Графіка: Transparency International Ukraine

Очолює рейтинг Данія, за нею слідують Нова Зеландія та Фінляндія. Аутсайдери у 2022 році залишилися незмінними – Сомалі, Південний Судан та Сирія.

Нагадаємо, на початку 2022 року Transparency International Ukraine надала п'ять конкретних рекомендацій, виконання яких могло б суттєво покращити результати дослідження. Жодну з цих рекомендацій не реалізували повністю, чотири виконали частково, а одну не виконали зовсім.

Частину рекомендацій було виконано саме в умовах воєнного стану: призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, затверджено, хоча й без низки важливих положень, Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки. Водночас провалена реформа Конституційного Суду – 20 грудня Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662, який містить значні ризики та суперечить оновленому висновку Венеційської комісії.

Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, СРІ) – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел. Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Як повідомлялося, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

До відома, міністр оборони України підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

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Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, який воює на Донеччині, назвав хайпом висунуті проти Міноборони звинувачення у завищенні цін на закупівлю продуктів харчування для українських солдатів, зазначивши, що вартість раціону солдата ЗСУ в понад шестеро нижча за вартість раціону солдата НАТО.

Крім того, гучна справа продовжує набирати обертів: міноборони заявляє про інформаційну диверсію, а постачальник продуктів заявляє про «навмисну маніпуляцію».

До слова, НАЗК ініціювало розслідування щодо чиновника, який займається закупівлями в Міноборони.

Як відомо, у поданій в ЗМІ інформації про закупівлю харчів для української армії є певна некоректність – яйця для ЗСУ: парламент прокоментував «продовольчий» скандал.