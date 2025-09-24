Україна звернулася до ЄС щодо підсанкційного Новинського

Уповноважений президента з питань санкцій: «Звісно, присутність багатьох підсанкційних осіб на стратегічних активах не відповідає інтересам України»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що Україна звернулася до ЄС з пропозиціями щодо санкцій проти російського олігарха Вадима Новинського. Однак, за його словами, результатів поки що немає. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Власюк зауважив, що санкції в жодному разі не повинні впливати на нормальне функціонування підприємства, навіть якщо його власником є підсанкційна особа. «Але вони ставлять «блок» між підприємством та бенефіціарним власником, щоб ця особа не могла отримувати тут кошти зі свого бізнесу. Позбавлення окремих ліцензійних дозволів – це інша історія», – розповів Власюк.

Водночас Владислав Власюк зазначив, що присутність підсанкційних осіб на українських стратегічних активах не відповідає національним інтересам.

«Ми з цим намагаємося боротися, шукати засоби впливу, але це доволі важко. Права власності на підставі санкцій позбавити не можна, окрім як рішенням суду», – підсумував Власюк.

Як відомо, Печерський райсуд днями заочно заарештував куратора РПЦ в Україні екснардепа Вадима Новинського, який підозрюється в державній зраді. Санкції на Новинського українська влада наклала ще у 2022 році. Водночас його холдинг продовжує працювати в країні (хоч і з певними обмеженнями), сам він роз’їжджає Європою.

За даними слідства, з 2014 року підозрюваний просував російські наративи через медіа та публічні виступи. Слідство вважає, що він намагався формувати в українському суспільстві антиурядові та проросійські настрої, а також виправдовував російську агресію.

Слідство встановило, що депутат виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) та від його імені курував УПЦ МП. Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження та зараз переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітету України.

Комплексні судові експертизи підтвердили злочинну діяльність підозрюваного в інтересах РФ. Йому заочно повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 (Державна зрада) та частиною 2 статті 161 (Порушення рівноправності громадян) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.