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Новий прем'єр Британії на зустрічі із Зеленським зробив заяву про підтримку України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий прем'єр Британії на зустрічі із Зеленським зробив заяву про підтримку України
Енді Бернем та Володимир Зеленський провели зустріч
фото: Офіс президента

Бернем: Ми надаємо Україні вітчизняні технології РЕБ для захисту українських дронів

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем на першій зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив про підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Це перший візит іноземного лідера до Британії з моменту, коли Енді Бернем вступив на посаду 20 липня цьогоріч. Президент і прем’єр-міністр поспілкувалися тет-а-тет, а також у розширеному форматі на авіаносці Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth.

«Я можу вас запевнити й запевнити всіх українців: підтримка України залишається незмінною. Думаю, переважна більшість британців однаково сприймає ситуацію. Ми відчуваємо несправедливість того, через що вам довелося пройти, і чітко усвідомлюємо, що наш обов’язок – бути поруч із вами та підтримувати вас», – наголосив Енді Бернем.

Прем’єр-міністр додав, що під час роботи на посаді мера Великого Манчестера багато співпрацював з українськими колегами для допомоги українцям.

Лідери обговорили пріоритети подальшого партнерства та підтримки України. Передусім ішлося про розвиток спільного оборонного виробництва та відкриття відповідних підприємств і в Україні, і у Великій Британії. Президент і прем’єр-міністр домовилися працювати над тим, щоб темпи співпраці постійно нарощувалися.

«На підтвердження наших намірів сьогодні я можу оголосити, що ми робимо ще один крок уперед. Ми надаємо Україні вітчизняні технології РЕБ для захисту українських дронів. Це допоможе точніше вражати цілі та рятувати життя українців. Це також демонструє, які інновації можуть створити наші промисловості, працюючи разом», – зауважив Енді Бернем.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Він наголосив, що за роки повномасштабної війни Україна та Велика Британія побудували найміцніші відносини за всю історію співпраці країнами.

Зауважимо, що 27 липня президент України Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели першу зустріч на військово-морській базі у Портсмуті.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Енді Бернем

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