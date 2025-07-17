Зеленський про терміни служби військових: Повернуться додому, коли переможемо ворога

Відповідно до закону, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Ради

Президент Володимир Зеленський прокоментував запитання про демобілізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, яке опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

Коментуючи питання строків служби військових президент наголосив, що українські воїни повернуться додому, коли вдасться перемогти Росію та кремлівського диктатора Володимира Путіна. «Ворогів серед нашої країни немає», – каже він.

Зеленський наголосив, що воїни заслуговують якісних ротацій та закликав долучатися до війська, аби допомогти їм.

Нагадаємо, за словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського, припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військовослужбовців із лав ЗСУ. При цьому народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде, зважаючи на те, що війна, очевидно, швидко не завершиться.

Як відомо, Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. Відповідне рішення ухвалили 304 народні обранці. Воєнний стан та мобілізація діятимуть щонайменше до 5 листопада 2025 року

До слова, голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в умовах повномасштабної війни неможливо говорити про перспективу демобілізації. За словами Чмута, зараз триває активна фаза війни на виживання, а ситуація кардинально відрізняється від періоду проведення АТО чи ООС.