У Європарламенті проти швидкого вступу України в ЄС: названо причину

У Європарламенті вважають, якщо Україна поспіхом увійде до ЄС, то це може підірвати верховенство закону

У Європейському парламенті вважають, що надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати своєрідним сигналом для Росії

Заступниця голови Європарламенту Катаріна Барлі вважає, що Україну не можна «поспіхом» – до проходження всіх необхідних інституційних реформ – приймати до Євросоюзу. Вона вважає, що є ризик «отримати нову умовну Угорщину», коли член ЄС «систематично» підриває верховенство закону. Про це передає Die Neuen Osnabrucker Zeitung.

Посадовиця зазначила, що для вступу в ЄС Україна має пройти весь шлях реформ щодо верховенства права, ринкової економіки та боротьби з корупцією. Політикиня застерегла чиновників країни-кандидатки від «розпливчастого тлумачення» цих критеріїв.

«Ми зараз спостерігаємо це на прикладі Угорщини, країни, яка систематично підриває верховенство закону. Критерії, встановлені для вступу, такі як інституційна стабільність, ринкова економіка і верховенство закону, наприклад, мають бути повністю дотримані», – зазначила вона.

Водночас Барлі наголосила, що надання Україні статусу кандидата в ЄС може стати своєрідним сигналом для Росії.

«Це стане важливим сигналом для Москви про те, що ЄС не злякається, коли справа дійде до захисту наших цінностей», – сказала Барлі.

Також вона додала, що під час відновлення після війни Україна «безумовно може розраховувати на велику солідарність та підтримку з боку ЄС, щоб мати можливість відповідати умовам вступу».

Нагадаємо, 17 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. «За» проголосували 438 депутатів.

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

Також Данія та Нідерланди поки що не підтримують надання Україні статусу кандидата в члени ЄС на червневому саміті лідерів Євросоюзу.