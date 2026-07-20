Кабмін призначив Євгена Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони

Розпорядження підписав прем'єр-міністр України Сергій Корецький

Кабінет Міністрів України поклав тимчасове виконання обов’язків міністра оборони на Євгена Хмару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Відповідно до розпорядження №723-р від 17 липня 2026 року, виконання обов’язків міністра оборони тимчасово покладено на заступника міністра оборони Євгена Хмару. Документ набирає чинності 20 липня 2026 року.

Іншим розпорядженням №722-р Кабмін призначив Євгена Хмару заступником міністра оборони. Це рішення також набрало чинності 20 липня 2026 року.

Обидва розпорядження підписав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Що відомо про Хмару?

З 2011 року Євгеній Хмара проходив військову службу в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ («Альфа»). Після початку повномасштабного вторгнення Росії він брав участь у звільненні Київщини, а згодом воював на Донеччині.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Хмара брав участь у визволенні Київщини фото: СБУ

14 квітня 2023 року був призначений начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. У 2022 році керував спецоперацією з визволення острова Зміїний від окупантів.

24 серпня 2023 року отримав звання бригадного генерала. А вже 23 червня 2024 року – став генерал-майором.

25 серпня 2025 року Хмара був призначений начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Центр стабільно входив до трійки найрезультативніших підрозділів Сил оборони за обсягами знищеної техніки та живої сили противника із застосуванням БпЛА.

5 січня 2026 року був призначений т. в. о. голови СБУ, замінив на цій посаді Василя Малюка.

За час служби генерал-майор отримав низку державних нагород:

Відзнака президента України «За участь в антитерористичній операції» (17 лютого 2016);

Медаль «За військову службу Україні» (21 березня 2019);

Орден «За мужність» ІІІ ступеня (3 березня 2023);

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (23 червня 2023);

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня (29 січня 2024);

Орден Богдана Хмельницького І ступеня (30 вересня 2024);

Відзнака президента України «Хрест бойових заслуг» (22 червня 2025).

Хмара не зможе очолити Міноборони?

Поки що незрозуміло, яким чином Євгеній Хмара може очолити Міністерство оборони. Наразі він перебуває на військовій службі, тоді як, згідно із законом, цю посаду може обіймати лише цивільна особа.

«Хмара – є діючим генералом. І згідно з законом він не може очолити міністерство оборони. Відповідно, його треба звільнити з військової служби», – пояснив нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, 16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.

Зокрема, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.

Також Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.