Південна Корея не планує постачати 155-мм снаряди в Україну – Yonhap

Південна Корея планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у Росію

Представник президента Південної Кореї пояснив, що від української сторони не надходило запиту

Південна Корея поки не планує постачання 155-мм снарядів для України. Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає Південна Корея можливість постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів, представник президента Південної Кореї пояснив, що від української сторони не надходило запиту і що такий план не розглядається.

При цьому, за його словами, країна планує посилити співпрацю з Україною на тлі відправки північнокорейських солдатів у Росію, і цього тижня почне переговори щодо візиту спеціального посланця Києва до Південної Кореї.

«Знадобиться день або два, щоб українська сторона призначила спеціального посланця і завершила розробку плану візиту і проведення обговорень» , – сказав чиновник.

Він також додав, що в разі участі військ КНДР у бойових діях Південна Корея першочергово розгляне питання надання Києву зброї для оборони.

Зазначається, що, за оцінками розвідки Південної Кореї та її союзників, у Росію було перекинуто щонайменше 11 000 північнокорейських військовослужбовців, причому деякі з них були спрямовані в Курську область.

Як зазначив чиновник, при цьому режим КНДР обмежив використання мобільних телефонів серед військових і повідомив сім'ям відряджених солдатів, що вони перебувають на навчаннях.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Південної Кореї висловило стурбованість після того, як Росія ратифікувала оборонний договір з Північною Кореєю, і закликало Москву припинити «незаконну співпрацю» з Пхеньяном. Зокрема, МЗС Південної Кореї «висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з ратифікацією Росією російсько-північнокорейського договору на тлі триваючого розміщення північнокорейських військ в Росії».

Раніше повідомлялося, що Сеул може переглянути питання надання зброї Україні в разі посилення військової активності Північної Кореї. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.