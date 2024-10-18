Вражає катери і дрони на відстані до 6 км: Британія випробувала новітню ракету

ВМС Великої Британії випробували в Уельсі нову протикорабельну ракету Sea Venom

Військово-морські сили Великої Британії 5 жовтня провели на морському полігоні у західному Уельсі випробування нової протикорабельної ракети Sea Venom («Морська отрута»). Наголошується, що реактивний боєприпас уже поставили на озброєння королівського флоту, пише UK Defence Journal.

За даними командування британських ВМС, випробування пройшли успішно. Вони є частиною програми Future Anti-Surface Guided Weapon, в рамках якої гелікоптери AW159 Wildcat, що базуються на авіаносцях, оснастять даним озброєнням.

5 жовтня на морському полігоні в Аберпорт, біля берегів західного Уельсу, перевіряли системи наведення. Мета – баржа – успішно вражена. Це перші керовані стрільби для Sea Venom.

Sea Venom (або ANL, Anti-Navire Lеger) – це сучасна легка протикорабельна ракета, розроблена спільно Великою Британією та Францією. Вона призначена для оснащення гелікоптерів та інших невеликих платформ, забезпечуючи їм потужні протикорабельні можливості.

«Кожен аспект добре опрацьований – від простоти використання екіпажем до характеристик у польоті та точності», – прокоментував випробування лейтенант-коммандер ВМС Британії Роберт Кенчінгтон.

Баржу-мішень підготувала компанія QinetiQ. На неї завантажили три контейнери з елементами, що нагріваються – для більш достовірної імітації мети.



«Ця зброя ще більше збільшує і так високу бойову міць британської авіаносної ударної групи», – оцінив результати командувач ВПС флоту коммодор Стюарт Фінн.

Зазначається, що Sea Venom важить 13 кг, бойова частина – 3 кг. Ракета здатна досягати швидкості до 2 махів, всього гелікоптери-носії зможуть нести до 20 таких боєприпасів. Також у матеріалі сказано, що за рахунок своїх характеристик ракета може вражати швидкохідні ударні катери або морські безпілотники на відстані до 6 км.

Автори пишуть, що Sea Venom має інфрачервону головку самонаведення і наводиться каналом передачі даних. Крім того, ракета здатна маневрувати та наближатися до мети над поверхнею води, а також завдавати удару зверху.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту нафтових танкерів Росії. Нові санкції стосуються 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів зі скрапленим природним газом. Це найбільша на сьогодні санкційна акція проти тіньового флоту російського диктатора Володимира Путіна.