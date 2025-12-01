Головна Країна Політика
Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури
Новопризначена урядовиця багато років працює в аудіовізуальному секторі
фото: «Суспільне»

Наталія Мовшович відповідатиме за міжнародний напрямок роботи відомства

Кабінет міністрів призначив новою заступницею міністерки культури України з питань європейської інтеграції Наталію Мовшович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Мовшович відповідатиме за міжнародний напрямок роботи Мінкульту, розширення партнерств та представлення України на світових культурних подіях, а також за розвиток кіноіндустрії. «Разом працюватимемо, щоб посилити присутність української культури у глобальному просторі», – написала очільниця Міністерства культури Тетяна Бережна.

Виконавча продюсерка «Суспільного» стала заступницею міністерки культури фото 1
скриншот

Наталія Мовшович обіймала посаду виконавчої продюсерки департаменту зовнішнього виробництва та копродукції «Суспільного».

«Вона багато років працює в аудіовізуальному секторі: у кінодистрибуції, проєктах культурної дипломатії та промоції українського кіно. Наталія очолювала напрям «Кіно» Ukrainian Institute - Український інститут, співпрацювала з Arte та Eurimages, а також відповідала за міжнародне фестивальне просування на «Суспільне Мовлення», завдяки чому документальні фільми суспільного мовника вперше з’явилися на фестивалях А-списку», – йдеться в повідомленні.

Міністерка культури (ліворуч) зі своєю новою заступницею
Міністерка культури (ліворуч) зі своєю новою заступницею
фото: Тетяна Бережна

Нагадаємо, нещодавно новою заступницею міністерки культури та віцепремʼєрки Тетяни Бережної стала журналістка й культурна менеджерка Богдана Лаюк. Лаюк відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання та розвитку української літератури за кордоном. Крім того, вона куруватиме мовну політику – зокрема оновлення українських шрифтів, впровадження уніфікованої правничої термінології в законодавстві та роботу над оновленим перекладом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

