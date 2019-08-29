В «Євросолідарності» пояснили, чому не можна сьогодні голосувати за зміну до Конституції
У Верховній Раді IX скликання відбулась перша дискусія між депутатами «Слуги народу» та «Європейської солідарності», і стосувалась вона законопроєкту Порошенка щодо скасування недоторканості народних депутатів
Фракція «Слуги народу» розраховує сьогодні розглянути законопроєкт №7203, поданий Петром Порошенком в жовтні 2017 року. Відповідна заяву була зроблена вчора на засіданні підготовчої групи, але в «Європейській солідарності» виступили проти такого поспіху.
«У нас зараз один законопроєкт в порядку денному. І нам незрозуміла позиція «Європейської солідарності», яка за певних технічних умов намагається не передати законопроєкт щодо депутатської недоторканності, щоб ми могли його розглянути сьогодні», - заявив сьогодні після складення присяги член «Слуги народу» Данило Гетманцев.
Натомість Софія Федина з «Європейської солідарності» звинуватила колегу в маніпулюванні інформацією.
За її словами, не можна ставити сьогодні на голосування цей законопроєкт в рамках порушення процедури.
«Був висновок Конституційного суду і були певні зауваження. Їх повинна була проголосувати Верховна Рада минулого скликання. Вони не були проголосовані, і відповідно вони обнулені. І сьогодні вони мають бути внесені в порядок денний. Але має бути час на обговорення, на подання своїх додаткових пропозицій, альтернатив. І тільки після цього має відбуватись голосування», - пояснила членкиня фракції ЄС.
Вона повторила, що «Євросолідарність» підтримує зняття недоторканності. «Є лише два моменти: публічно обговорити висновок Венеційської комісії… та наявність порушення процедури», - зазначила Федина.
Що передбачає законопроєкт Порошенка про депутатську недоторканність
У жовтні Верховна Рада направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. Серед них президентський № 7203 та депутатський №6773.
Порошенко пропонував викласти ст. 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». В законопроєкті також йшлося, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2020 року.
В червні 2018 року Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроєкт про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.
Відповідно до законодавства, законопроєкт про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного суду України. Після цього зміни повинні схвалити конституційною більшістю, а потім на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосують не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.