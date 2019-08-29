В «Євросолідарності» пояснили, чому не можна сьогодні голосувати за зміну до Конституції



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У Верховній Раді IX скликання відбулась перша дискусія між депутатами «Слуги народу» та «Європейської солідарності», і стосувалась вона законопроєкту Порошенка щодо скасування недоторканості народних депутатів

Фракція «Слуги народу» розраховує сьогодні розглянути законопроєкт №7203, поданий Петром Порошенком в жовтні 2017 року. Відповідна заяву була зроблена вчора на засіданні підготовчої групи, але в «Європейській солідарності» виступили проти такого поспіху.

«У нас зараз один законопроєкт в порядку денному. І нам незрозуміла позиція «Європейської солідарності», яка за певних технічних умов намагається не передати законопроєкт щодо депутатської недоторканності, щоб ми могли його розглянути сьогодні», - заявив сьогодні після складення присяги член «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Натомість Софія Федина з «Європейської солідарності» звинуватила колегу в маніпулюванні інформацією.

За її словами, не можна ставити сьогодні на голосування цей законопроєкт в рамках порушення процедури.

«Був висновок Конституційного суду і були певні зауваження. Їх повинна була проголосувати Верховна Рада минулого скликання. Вони не були проголосовані, і відповідно вони обнулені. І сьогодні вони мають бути внесені в порядок денний. Але має бути час на обговорення, на подання своїх додаткових пропозицій, альтернатив. І тільки після цього має відбуватись голосування», - пояснила членкиня фракції ЄС.

Вона повторила, що «Євросолідарність» підтримує зняття недоторканності. «Є лише два моменти: публічно обговорити висновок Венеційської комісії… та наявність порушення процедури», - зазначила Федина.

Ст. 149 Конституції України: Новообрана Верховна Рада не може розглядати питання про прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції, який відповідно до статті 155 Конституції був попередньо схвалений Верховною Радою попереднього скликання, але голосування щодо прийняття якого як закону не проводилося. У такому випадку законопроект про внесення змін до Конституції України вважається не прийнятим Верховною Радою попереднього скликання і до нього застосовуються вимоги частини першої статті 158 Конституції.

Що передбачає законопроєкт Порошенка про депутатську недоторканність

У жовтні Верховна Рада направила два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. Серед них президентський № 7203 та депутатський №6773.

Порошенко пропонував викласти ст. 80 Конституції у такій редакції: «Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп». В законопроєкті також йшлося, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2020 року.

В червні 2018 року Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроєкт про скасування недоторканості народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.

Відповідно до законодавства, законопроєкт про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного суду України. Після цього зміни повинні схвалити конституційною більшістю, а потім на наступній черговій сесії Верховної Ради за нього проголосують не менш як дві третини від конституційного складу парламенту.