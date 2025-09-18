В Україні створено Асоціацію прифронтових міст і громад

Обʼєднання дасть змогу органам місцевого самоврядування обмінюватися досвідом та управлінськими рішеннями

Українські прифронтові міста та громади об'єдналися в асоціацію. Її очолив міський голова Харкова Ігор Терехов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Харківської міської ради.

Резолюцію про створення Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) було ухвалено на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів». Учасники підписали меморандум про намір вступити до обʼєднання.

У Харкові відбувся форум «Стратегічні виміри міст-форпостів» фото: Харківська міська рада

Зазначається, що ініціативу підтримали представники понад 100 громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей. Мета асоціації – об'єднати зусилля прифронтових громад, привернути увагу країни до їхніх потреб і сприяти тому, аби ці території стали точками економічного зростання після завершення бойових дій.

За словами Терехова, обʼєднання дасть змогу органам місцевого самоврядування обмінюватися досвідом та практичними управлінськими рішеннями. Серед пріоритетів асоціації – систематизація і масштабування практичного досвіду у питаннях допомоги постраждалим від обстрілів, діяльності екстрених служб, відновлення інфраструктури, безпечної роботи шкіл та дошкільних закладів, підтримки переселенців.

Ініціативу підтримали представники понад 100 громад фото: Харківська міська рада

Крім того, важливим напрямком є створення умов для розвитку бізнесу, зокрема, сприятливого регуляторного середовища: пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені процедури адміністрування, відродження промислового потенціалу, розвиток співпраці з міжнародними партнерами.

Як відомо, 13 серпня Кабмін ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів. Послуги з першого пакету рішень почали діяти з 1 вересня. Програма охоплює 238 громад, 10 областей.