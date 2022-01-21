Британія перекинула до України загін спецпризначенців – ЗМІ

Бійці британської армії навчатимуть українських військових поводженню з протитанковими гранатометами, які були передані Україні раніше

Великобританія перекинула до України близько 30 бійців нещодавно створеного елітного підрозділу Армійської бригади спеціальних операцій. Про це повідомляє Sky News.

За інформацією телеканалу, група бійців прибула до України для того, щоб навчити українських військових використанню нових протитанкових засобів, які раніше передала Британія.

На офіційному сайті Міноборони Британії повідомляється, що до складу Армійської бригади спеціальних операцій входять чотири батальйони рейнджерів. За планами відомства, ці підрозділи будуть «присутні в усьому світі, щоб взаємодіяти з союзниками та партнерами та боротися з противниками, де б вони не становили загрозу Великобританії та її інтересам».

19 січня заступник глави Міноборони Великої Британії Джеймс Хіпі повідомив, що країна поставила збройним силам України кілька тисяч легких протитанкових ракет для самооборони. «Українці - горда суверенна нація, і вони готові відстоювати кожну п'ядь своєї країни», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія почала постачати Україні протитанкові гранатомети.

Також нагадаємо, що раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав главу МЗС Німеччини Анналену Бербок посприяти, щоб Берлін схвалив постачання зброї в Україну на тлі загрози вторгнення РФ. З таким проханням він виступив напередодні її візиту до Києва та Москви.

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