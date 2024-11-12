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У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото)
Максим Бордусь загинув під час запеклих боїв на Запоріжжі 11 червня 2023 року
фото: novyny.live

Мурал розташований на проспекті Червоної Калини у Києві

У Києві на проспекті Червоної Калини з’явився мурал на честь бійця полку «Азов» Максима «Бокс» Бордуся. Полеглий герой був військовослужбовцем, фанатом київського «Динамо» та чемпіоном України з кікбоксингу WAKO. Про це повідомляє Новини Live.

У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото) фото 1

Мурал розташований на проспекті Червоної Калини у Києві. Кожен охочий може прийти і вшанувати пам’ять Максима Бордуся, покласти квіти або просто вшанувати хвилиною мовчання.

У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото) фото 2

Максим Бордусь віддав своє життя, захищаючи Україну, під час запеклих боїв на Запоріжжі 11 червня 2023 року. Воїн похований на Алеї слави Лісового кладовища. Незважаючи на молоді роки, він встиг досягти значних успіхів як спортсмен та воїн.

Нагадаємо, 19 вересня на столичному Подолі в межах акції «ГУРКІТ від ГУРу» відбулася церемонія відкриття стінопису «Мудрий панує над зірками». Основною метою створення стінопису є вшанування роботи української розвідки та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі. 

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Теги: мурал квіти Азов військовозобов'язаний війна

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