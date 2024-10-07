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Нардепа Дмитрука буде виключено з парламентського комітету – «Голка»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нардепа Дмитрука буде виключено з парламентського комітету – «Голка»
Народний депутат-утікач Артем Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності
фото з відкритих джерел

Нардеп Дмитрук більше не зможе під’єднуватися на засідання комітету і голосувати

Народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно покинув Україну буде виключено з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка».

Як зазначає «Голка» після новини про те, що Дмитрук брав участь у засіданні комітету, з’явився проєкт постанови згідно з яким нардепа буде відкликано з посади члена парламентського комітету. Так, Дмитрук більше не зможе під’єднуватися на засідання і голосувати.

Дмитрука буде виключено з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності
Дмитрука буде виключено з парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності
фото: Telegram/«Голка»

Автором проєкту постанови «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України девʼятого скликання» став Давид Арахамія.

Як відомо, народний депутат Артем Дмитрук сьогодні в режимі онлайн голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: Артем Дмитрук Давид Арахамія депутат Верховна Рада

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