Податківці недобросовісно застосовують норми під час перевірок щодо трансфертного ціноутворення – експерти

Експертка зазначила, що у ситуації з трансферним ціноутворенням в Україні склалися «дуже специфічні обставини»

Податківці порушують норми Конституції та Податкового кодексу у питаннях трансфертного ціноутворення – юристи

Працівники Державної податкової служби, під час проведення перевірок щодо трансфертного ціноутворення, недобросовісно застосовують норми податкового законодавства, у тому числі порушуючи норми Конституції. Про це розповіли експерти у сфері трансферного ціноутворення адвокат Володимир Бевза та старша юристка Asters Лариса Антощук під час вебінару Ліга:Закон «Добросовісність податкової під час спорів щодо трансфертного ціноутворення».

«Верховний Суд чітко постановив: відповідно до статті 58-ї Конституції не можна притягати до відповідальності особу, якщо на момент вчинення правопорушення не були встановлені нові правила дисципліни трансфертного ціноутворення», – зазначив Бевза щодо заборони ретроактивної дії нового виду фінансової відповідальності до діянь станом на дату їх вчинення.

Окремо юрист зупинився на питанні недобросовісного застосування податковими органами норм-Platts (пп. 14.1.269-14.1.270 ст. 14 Податкового кодексу) для цілей трансфертного ціноутворення: за його словами, у Податковому кодексі ці норми застосовуються виключно для оподаткування рентної плати за видобування корисних копалин. За його словами, для того, щоб зробити обов'язковим певне джерело інформації (у даному випадку – Platts) у акті перевірки, яке вигідно із фіскальної мети, контролюючий орган застосовує норми пп. 14.1.269-14.1.270 Податкового кодексу як обов'язкові.

«Податкові інспектори повинні використовувати гнучкі підходи. І не вимагати від платника податків у випадках трансфертного ціноутворення точності, яку досягти нереально», – підкреслила юристка Антощук.

Експертка зазначила, що у ситуації з трансферним ціноутворенням в Україні склалися «дуже специфічні обставини», і юристам часто доводиться займатися роз’яснювальною роботою в судах.

Нагадаємо, директор практики з трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні Олександр Ямпольський заявив, що застосування для трансфертного ціноутворення тільки норм Platts порушує норми міжнародної практики й позиція податкових органів в Україні не підтверджена міжнародною практикою – Настановами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка першою розробляла правила трансфертного ціноутворення.