Віцепрем’єрка розповіла, скільки країн ЄС проти надання Україні статусу кандидата на членство

Ольга Стефанішина відмовилася називати країни, які виступають проти статусу кандидата на членство в ЄС для України

Низка країн Євросоюзу пропонують Україні альтернативи статусу кандидата на вступ

Віцепрем'єр-міністерка з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата. Передусім три з них поки не хочуть давати «зелене світло» для Києва. Про це чиновниця сказала у четвер, 9 червня, під час візиту до Брюсселя, пише DW.

«У цілому приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але, фактично, є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України», – розповіла вона.

Водночас Стефанішина не стала називати країни, які виступають проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Вона мотивувала це тим, що її заява може вплинути на результати саміту ЄС 24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата.

«Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні «Ні», – додала віцепрем’єрка.

Під час своєї поїздки до Брюсселя Стефанішина намагається розвіяти сумніви скептичних країн. Зокрема вона вказує, що Україна виконала 65-70 відсотків зобов'язань за угодою про асоціацію та створила систему антикорупційних органів. Стефанішина переконує, що будь-які варіанти, крім статусу кандидата, «послаблять сам ЄС».

«Ми наполягаємо, що рішення про надання Україні статусу кандидата – це лише початок процесу, і не треба весь свій політичний скептицизм і капітал витрачати на протистояння цьому. Це початок процесу, це шанс, яким Україна або скористається або не скористається», – підсумувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

У Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, присвячений, зокрема, зміцненню європейської оборони та зниженню залежності від російських газу, нафти й вугілля. Лідери ЄС об’єдналися навколо підтримки України у війні проти Росії, а також визнали європейські прагнення Києва.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС. 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.