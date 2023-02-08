Відносини України та Великої Британії виходять на новий рівень: підписано історичний документ

Зеленський і Сунак підписали важливий документ, що фіксує принципи союзницької взаємодії двох держав

Президент України Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком Декларацію єдності щодо союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції двох лідерів, передає Укрінформ.

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«Ми підписали з паном прем’єр-міністром декларацію єдності. Документ, що фіксує принципи нашої союзницької взаємодії та взаємопідтримки. Це новий рівень відносин. Ми констатуємо досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної, економічної співпраці і визначили сьогодні, як будемо далі зміцнювати позиції наших держав», – виголосив президент.

Він також заявив, що обговорив із Сунаком оборонну підтримку України та взаємодію двох держав на міжнародних майданчиках. Крім того, подякував Великій Британії за готовність працювати разом до повної реалізації української формули миру.

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Зеленський наголосив, що його візит став справді результативним. Він висловив вдячність Сунаку за розуміння потреб України, за дуже влучні поради та за рішення, які дозволяють українським воїнам стати ще міцнішими.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

До слова, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак натякнув на позитивні рішення щодо передачі Україні винищувачів.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.