Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Президент: Вдячний СБУ за цей захист наших людей
фото: СБУ (ілюстративне)

Президент повідомив, що вдалося попередити злочини на території України – росіяни готували замахи

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти та готувала замахи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1489-го дня війни.

Президент підкреслив, що заслухав сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Євгена Хмари. «Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта», – зазначив він.

Зеленський додав: «Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога. Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей».

Нагадаємо, у серпні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла у Запоріжжі. За даними слідства, ворожий осередок координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП). Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, в яких виправдовував збройну агресію рф. Згодом він вербував потенційних кандидатів до агентурного апарату.

Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ
Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ
Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку
Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

