Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського

Президент повідомив, що вдалося попередити злочини на території України – росіяни готували замахи

СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти та готувала замахи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1489-го дня війни.

Президент підкреслив, що заслухав сьогодні доповідь Служби безпеки України – генерал-майора Євгена Хмари. «Передусім про нашу далекобійну активність проти російських нафтових гаманців. Я вдячний воїнам за влучність. Російська війна не повинна отримувати додаткових ресурсів від геополітичної ситуації і таких кризових нафтових цін. Також СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта», – зазначив він.

Зеленський додав: «Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога. Зокрема, сьогодні була доповідь щодо ліквідації саме таких мереж російського впливу, які діяли через релігійні спільноти. Був на доповіді генерал-майор Олександр Поклад: зокрема, вдалося попередити злочини на території нашої держави – росіяни готували замахи. Були відповідні затримання. Деталі зараз публічно говорити не можемо, але я вдячний СБУ за цей захист наших людей».

Нагадаємо, у серпні 2025 року військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла у Запоріжжі. За даними слідства, ворожий осередок координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ (МП). Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, в яких виправдовував збройну агресію рф. Згодом він вербував потенційних кандидатів до агентурного апарату.