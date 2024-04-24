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Молдова скерувала до суду справу проти лідерки Гагаузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Молдова скерувала до суду справу проти лідерки Гагаузії
Гуцул стверджує, що кримінальну справу, у якій вона фігурує, «сфабрикували» за указом президентки Молдови
фото з відкритих джерел

За даними слідства, Гуцул із 2019 до 2022 року щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які йшли на фінансування політичної діяльності партії «Шор»

Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про завершення розслідування щодо башкана Гагаузії та голови офісу неконституційної партії «Шор» Євгенії Гуцул. Справу скеровано до суду, пише Newsmaker.

За даними слідства, працюючи секретаркою в неконституційній партії «Шор», Гуцул із 2019 до 2022 року систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Антикорупційна прокуратура також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії. Правоохоронці кажуть, що з жовтня до листопада 2022 року башкан Гагаузії, як співучасниця злочину, відповідала за перевірку списків та винагороду учасників протестів біля будівель державних установ у столиці Кишиневі.

Ще прокуратура звинувачує Гуцул у свідомому отриманні суми в майже 42,5 млн леїв (понад 8,5 млн євро) від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії.

Крім того, за словами відомства, у кримінальній справі фігурує спільниця башкана Гагаузії, яка керувала головним офісом партії в Кишиневі: їй закидають отримання 9,7 млн леїв від організованого злочинного угруповання для фінансування партії.

Зокрема, сама Гуцул стверджує, що кримінальну справу, у якій вона фігурує, «сфабрикували» за указом президентки Молдови Майї Санду.

Як повідомлялося, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.

Нагадаємо, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу. 

Як повідомлялося, в окупованому Придністров'ї пройшов зʼїзд так званих депутатів, за підсумками якого була прийнята декларація зі зверненням до РФ, ОБСЄ, ГА ООН, Червоного Хреста вжити заходів щодо Кишинева. До слова, слідом за невизнаним Придністровʼям «допомогу» у Путіна попросила автономна Гагаузія у складі Молдови.

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Теги: Молдова Гагаузія Майя Санду суд

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