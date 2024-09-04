Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада відправила у відставку міністра Камишина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рада відправила у відставку міністра Камишина
фото: Ярослав Железняк/телеграм

Рішення підтримали 243 народні обранці

На засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишина з посади голови Мінстратпром.  Про це повідомив народний депутата Ярослав Железняк

«Так як немає в Раді інших міністрів, то перейшли до процедури звільнення Олександра Камишина з посади Мінстратпром. Він єдиний хто сам перший прийшов в Раду, зараз на трибуні та доповідає. Тому підтримаємо його прохання про звільнення», – написав Железняк.

Рада відправила у відставку міністра Камишина фото 1

«Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За – 243 Звіт був, дякуємо за роботу», – додав Железняк.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. 

До відома, Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних  справ Дмитра Кулеби. 

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Теги: Верховна Рада Олександр Камишін Ольга Стефанішина Ярослав Железняк звільнення Руслан Стефанчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де межа у повноважень військових адміністрацій та місцевої влади у питаннях перейменувань та демонтажу пам'ятників
Адвокати Пушкіна. Про деколонізацію і межі повноважень чиновників культурний фронт
16 серпня, 09:07
В Україні зараз є 117 млн платіжних карток, з яких 51 млн активні
Люди, не будьте дропами! Перекази з картки на картку: все, що треба про нові правила гроші
27 серпня, 15:30
Військові зможуть повернутися не тільки в частину, в якій проходили службу, а й в інші
Рада звільнила військових від відповідальності за перше дезертирство
20 серпня, 15:31
Нардепи викликали міністра енергетики до Ради на тлі низки корупційних скандалів
Міністр енергетики проігнорував запрошення до Ради
21 серпня, 15:19
Мейдич мав поїхати у відрядження у Бельгію та Литву. Проте у цих країнах він не з'явився
Нардеп Мейдич міг відпочивати в Італії під виглядом службових відряджень – розслідування
22 серпня, 12:44
Правоохоронці з'ясовують, яким чином нардеп Дмитрук зміг незаконно перетнути кордон
Нардеп Дмитрук утік з України. Верховна Рада опублікувала заяву
26 серпня, 15:24
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького
Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
Вчора, 10:42
Кулеба подав до Ради заяву про відставку
Кулеба подав до Ради заяву про відставку
Сьогодні, 08:46
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
Сьогодні, 11:55

Політика

Рада відправила у відставку міністра Камишина
Рада відправила у відставку міністра Камишина
Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна
Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
«Слуги» скликають засідання для обговорення нових кандидатів у міністри – нардеп
«Слуги» скликають засідання для обговорення нових кандидатів у міністри – нардеп
Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі
Рада готує звільнення низки міністрів: нардеп розповів деталі
«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову
«Моя дружина, мама, діти були за 150 м від влучання». Нардеп Княжицький про удар по Львову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
42K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)
14K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua