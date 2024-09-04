Рада відправила у відставку міністра Камишина

Рішення підтримали 243 народні обранці

На засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишина з посади голови Мінстратпром. Про це повідомив народний депутата Ярослав Железняк.

«Так як немає в Раді інших міністрів, то перейшли до процедури звільнення Олександра Камишина з посади Мінстратпром. Він єдиний хто сам перший прийшов в Раду, зараз на трибуні та доповідає. Тому підтримаємо його прохання про звільнення», – написав Железняк.

«Рада підтримала звільнення Олександра Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За – 243 Звіт був, дякуємо за роботу», – додав Железняк.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.

До відома, Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.