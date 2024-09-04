Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи

Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року

Рішення підтримали 249 народних обранців

Депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 249 народні обранці

Варто зауважити, що коли Малюска виходив на трибуну Ради, його зустрічали потужними оплесками.

Нагадаємо, учора стало відомо, що міністр юстиції Денис Малюська підтвердив факт подання у відставку та подякував керівництву держави за п'ять років роботи. Посадовець подякував Володимиру Зеленському, Денису Шмигалю та Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді і бути корисним країні», а також завдячив очільникам споріднених комітетів та усім народним депутатам.

Як відомо, Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року.

Також на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.

До відома, Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.