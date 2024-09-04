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Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи

Мар’яна Мигаль
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Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи
Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року
фото: скріншот

Рішення підтримали 249 народних обранців

Депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи фото 1

Рішення підтримали 249 народні обранці  

Варто зауважити, що коли Малюска виходив на трибуну Ради, його зустрічали потужними оплесками.

Нагадаємо, учора стало відомо, що міністр юстиції Денис Малюська підтвердив факт подання у відставку та подякував керівництву держави за п'ять років роботи. Посадовець подякував Володимиру Зеленському, Денису Шмигалю та Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді і бути корисним країні», а також завдячив очільникам споріднених комітетів та усім народним депутатам.

Як відомо, Денис Малюська перебував на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року.

Також на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 вересня, на засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Перед тим засідали профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців. 

До відома, Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних  справ Дмитра Кулеби. 

Нагадаємо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

Теги: Верховна Рада відставка Денис Малюська

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