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Ростислав Шурма йде з посади заступника голови ОП, – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ростислав Шурма йде з посади заступника голови ОП, – нардеп
Шурма в ОП відповідав за економічний напрямок, зокрема, просував ідею економічного бронювання та податкову модель «10–10–10»
фото: Офіс президента України

На місце Шурми, ймовірно, буде призначено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу Президента. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. 

«Взагалі, він давно хотів вже зіскочити, він відчуває, що все йде до великих проблем», – додав нардеп. 

Про те, що Ростислав Шурма може залишити свою посаду вже цього тижня, також повідомляє  Forbes з посиланням на джерела.  

Зазначимо, що Шурма в ОП відповідав за економічний напрямок, зокрема, просував ідею економічного бронювання та податкову модель «10–10–10».

Згідно з інформацією від двох джерел видання, на місце Шурми, ймовірно, буде призначено нинішнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. 

Причиною звільнення Шурми, за словами одного з джерел Forbes, стала відсутність єдиного бачення з міжнародними партнерами щодо ключових питань, зокрема стосовно підвищення податків.

Ростислав Шурма працював генеральним директором «Запоріжсталі» з 2012 по 2019 роки. У травні 2021 року він став членом наглядової ради ДК «Укроборонпром», а з листопада 2021 року обійняв посаду заступника керівника Офісу президента України. З січня 2023 року також входить до наглядової ради «Нафтогазу». В ОП Шурма впроваджував податкову модель «10–10–10» , яка передбачає ставку податку у 10% на прибуток, ПДФО та податок на додану вартість.

Нагадаємо, вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Віннічука на Бізнес.Цензорі. Раніше про виплату коштів повідомили в розслідуванні журналісти bihus.info. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена.

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Теги: Офіс президента звільнення

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