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Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку – The Telegraph

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку – The Telegraph
Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС
фото: The Telegraph

Україна має потужності для зберігання газу в 31 млрд куб. м

Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими.

Про це сказав очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов у коментарі для матеріалу The Telegraph «The gamble facing Europe as Ukraine offers a gas haven».

«Особливо починаючи з липня ми відчули більший природний попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні беручи на себе бізнес-ризик. Це хороша ринкова ситуація, коли ринок досить гарячий і трейдери готові йти на ці ризики», – сказав він.

Зазначається, що Україна має потужності для зберігання газу в 31 млрд куб. м та пропонує європейським компаніям третину цього обсягу.

«ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%», – йдеться у матеріалі.

У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві. 

У матеріалі також роблять висновок, що ймовірно притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну і це дозволить зміцнити енергетичну безпеку Європи.

Раніше Олексій Чернишов заявляв, що найбільші світові компанії енергетичного ринку зберігають газ в українських підземних сховищах газу (ПСГ).

Теги: газ Україна Олексій Чернишов Європейський союз

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