Україна та Польща підписали нову угоду про розвиток залізничного сполучення

Залізнична угода такого рівня між Україною та Польщею підписана вперше з 1994 року

Польська та українська залізниці домовились про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між країнами

Польська та українська залізниці підписали нову угоду, в межах якої спільно розвиватимуть перевезення між країнами. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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«Польська та українська залізниці домовились про спільну роботу з розвитку пасажирських та вантажних залізничних перевезень між країнами задля збільшення експортно-імпортного потенціалу. Це перша з 1994 року угода такого рівня між залізницями двох країн», – розповів голова правління Укрзалізниця Євген Лященко.

Відповідну угоду 28 серпня підписали польський оператор «Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna» (PKP S.A.) та «Укрзалізниця».

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У рамках угоди Україна і Польща домовилися, що перезавантажувати вантажі у вагони для іншої ширини колії або переставляти вагони на візки для іншої ширини колії зможе не лише приймаючий перевізник на прикордонній станції своєї країни, але й країна, що здає вантаж, на власній прикордонній станції.

Польська й українська залізниці обслуговуватимуть потяги локомотивною тягою між прикордонними станціями 50 на 50.

Над окремими проєктами угоди працюватимуть спільні робочі групи.

Нагадаємо, що раніше «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий потяг до Польщі. У перший рейс поїзд Київ – Хелм вирушить 3 вересня.

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До слова, у Польщі, у районі міста Шецин хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів, а між ними – гімн Росії та слова диктатора Володимира Путіна: «За побєду, ура».