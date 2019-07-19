Як партії та кандидати рекламуються в Facebook



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Через Facebook учасники виборів боролись в основному за голоси виборців, які мешкають в Києві та Львівській області. При цьому не всі партії зазначали в своїх звітах витрати на рекламу в соцмережі

На відміну від попередніх виборчих кампаній, на цих виборах більшість кандидатів-мажоритарників присутні та активно ведуть свої сторінки у Facebook.

Як зазначають в «Опорі» за період виборчої кампанії партії та кандидати витратили на політичну рекламу у Facebook понад $1,8 млн (48 млн гривень).

Більше 1 мільйона доларів на рекламні оголошення політичного характеру витратили публічні сторінки, що просували політичні партії та лідерів партійних виборчих списків. Вдвічі менше – близько 500 тисяч доларів – сягали витрати в рамках просування публічних сторінок з агітацією за кандидатів у одномандатних округах.

Найбільша кількість переглядів політичної реклами припадає на Київ – 14,5%, Львівську область – 9,28% та Дніпропетровську область – 7,61%. Найменшу кількість політичної реклами у Facebook бачили жителі Луганської – 0,71% та Херсонської областей.

За допомоги Бібліотеки політичної реклами Facebook експерти з’ясували, що під час активної стадії виборчої кампанії з 24 травня по 15 липня в Facebook було опубліковано 40 427 рекламних дописів політичного характеру.

Найбільше коштів – близько $230 тис. – на агітацію у Facebook витратила партія Вакарчука «Голос», розмістивши у соцмережі 470 рекламних записів. Партія найчастіше таргетувала свою рекламу на жителів Львова та Києва. Найменшу кількість рекламних публікацій бачили в себе виборці Донецької та Луганської областей. У проміжному звіті партія зазначила витрати на рекламні послуги в соцмережі у розмірі 1,5 мільйона гривень (близько $57 тис.).

Партія «Європейська Солідарність» за період з розмістила у Facebook 250 рекламних дописів на суму більше $209 780. У проміжному звіті партії відсутні витрати на розміщення агітаційних матеріалів у соціальних мережах.

Маловідома партія «Сила права» Андрія Сенченка витратила на публікацію 66 агітаційних повідомлень більше $136 тис. і зайняла третє місце за витратами на рекламу в Facebook. Згідно з проміжним фінансовим звітом, у партії також відсутні надходження та витрати виборчого фонду.

Примітно, що шосте місце за витратами на Facebook займає партія Шарія - $44,5 тис. Через рекламу у соцмережі Шарій намагався достукатись до виборців з Києва та Дніпропетровської області.

В фінансових звітах щодо коштів виборчих фондів реклама в інтернеті, і зокрема у Facebook, не виділена окремим кодом. В «Опорі» пропонують це врегулювати.

«Таким чином, за відсутності прямо визначених законом заборон притягнути до відповідальності особу за розміщення передвиборної агітації в інтернеті та соціальних мережах за рахунок витрат поза виборчим фондом неможливо», - зазначають в мережі.