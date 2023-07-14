Головна Країна Політика
search button user button menu button

Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського
фото скріншот відео

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань

Сьогодні,  14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На зустрічі булла обговорена ситуація на фронті та постачання зброї. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також були доповіді міністра оборони Олексія Резнікова щодо нових пакетів військової допомоги від союзників та віцепрем'єра Олександра Кубракова щодо покращення логістики постачання зброї.

Під час засідання було розглянуто:

  • ситуація на фронті;
  • просування українських військ;
  • нові пакети військової допомоги та покращення логістики постачання;
  • темпи виробництва української зброї.

Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

«Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна та командувача Гуляка», – додав президент.

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань.

Згідно з доповіддю начальника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.

Теги: Володимир Зеленський президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вагнерівці» уже в Підмосков’ї
Пригожин та «вагнерівці» дісталися Московської області
24 червня, 18:16
Путін пообіцяв своєму білоруському поплічнику дешеву нафту
Путін зробив Лукашенку дорогий презент за порятунок від «Вагнера»
27 червня, 08:59
Тихановська вважає, що роль Лукашенка в припиненні заколоту Пригожина перебільшена
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
27 червня, 09:02
Президент України Володимир Зеленський
Неналежний стан укриттів. Зеленський звільнив чотирьох голів райадміністрацій Києва
1 липня, 10:58
Командир «Азова» Денис Прокопенко
Один із командирів «Азова» відповів, чи збирається повертатися на фронт
9 липня, 00:21
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова
8 липня, 22:27
Валерій Залужний і Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на білоруському кордоні
Оцінювали загрози для станції: Зеленський провів засідання Ставки на Рівненській АЕС
1 липня, 20:57
Ворог поцілив по житлових будинках та будівлі СБУ у Сумах
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
3 липня, 21:15
Президент розповів про підготовку змісту для роботи Ради Україна – НАТО
«Готуємо договори про гарантії безпеки». Зеленський провів нараду щодо саміту НАТО
Вчора, 22:19

Політика

Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Пригожин без штанів. Соцмережі поширюють свіже фото ватажка російських терористів
Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича
Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича
Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят
Різдво по-новому. Парламент змінив дати державних свят
Рада достроково припинила повноваження нардепки Плачкової
Рада достроково припинила повноваження нардепки Плачкової
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна
Буданов розповів, звідки отримує інформацію про оточення Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
46K
Сусідня з Україною країна вирішила повністю заборонити тютюн
22K
До та після: відео зруйнованої уламками квартири у Києві
12K
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
7585
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
5603
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту