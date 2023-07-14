Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань

Сьогодні, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На зустрічі булла обговорена ситуація на фронті та постачання зброї. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Також були доповіді міністра оборони Олексія Резнікова щодо нових пакетів військової допомоги від союзників та віцепрем'єра Олександра Кубракова щодо покращення логістики постачання зброї.

Під час засідання було розглянуто:

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ситуація на фронті;

просування українських військ;

нові пакети військової допомоги та покращення логістики постачання;

темпи виробництва української зброї.

Зеленський заслухав командувачів Валерія Залужного, Олександра Сирського та Олександра Тарнавського.

«Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна та командувача Гуляка», – додав президент.

На засіданні також обговорили захист атомних станцій та північного кордону, а також результати перевірки готовності Сил оборони до виконання відповідних завдань.

Згідно з доповіддю начальника ГУР Кирила Буданова, з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня.

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Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.