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    Політика

    Призначено дату позачергового засідання Ради

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    У Раді затвердили дату позачергового засідання - Призначено дату позачергового засідання Ради
    У Раді затвердили дату позачергового засідання

    Засідання призначене на 25 серпня

    У Верховній раді погодили дату позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться 25 серпня.

    Про це в Telegram повідомив народний депутат Олександр Качура.

    За його словами, за день до позачергової сесії, 24 серпня Рада проведе урочисте засідання на честь дня Незалежності.

    Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на позачерговому засіданні парламенту депутати розглянуть законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

    Як повідомлялося 7 серпня, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні, що ініціював президент Володимира Зеленського

    Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

    До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

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