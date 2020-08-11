Призначено дату позачергового засідання Ради



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У Раді затвердили дату позачергового засідання

Засідання призначене на 25 серпня

У Верховній раді погодили дату позачергового засідання парламенту. Воно відбудеться 25 серпня.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Олександр Качура.

За його словами, за день до позачергової сесії, 24 серпня Рада проведе урочисте засідання на честь дня Незалежності.

Раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що на позачерговому засіданні парламенту депутати розглянуть законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

Як повідомлялося 7 серпня, у Верховній Раді оприлюднили текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні, що ініціював президент Володимира Зеленського

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.