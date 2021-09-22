Замах на Шефіра: Гриценко, Чорновіл та інші політики висунули свої версії

Думки політичних діячів із приводу замаху дещо розділилися

На думку ексміністра оборони України, голови партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, вбивство найближчого друга і бізнес-партнера Зеленського Бориса Шефіра не було метою зловмисників.

«Стріляли не в Шефіра – по машині і в водія. Хотіли лише залякати? Чому? Незрозуміло. Хоча Банкова, без жодного сумніву й не чекаючи результатів розслідування, одразу вказала на винних – ті, хто не мають суспільної підтримки і виступають проти деолігархізації. Тобто, опозиція? Тоді хто саме, одразу б і сказали: Порошенко? Тимошенко? Медведчук? Кличко? Разумков? Яценюк? З такими швидкими й прямими як валянок вказівками/очікуваннями Банкової правоохоронцям буде ой як непросто проводити чесне розслідування», – вважає політик.

За словами Гриценка, Шефір якраз і є ключовим комунікатором з олігархами від імені Зеленського, тому «щось не складається».

«Ясно одне: хтось вирішив загострити ситуацію, підняти градус напруги акурат перед голосуванням закону про олігархів», – підсумовує Гриценко.

На відміну від Гриценка, колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі не поспішає з висновками.

«Повністю виключаю, що по відношенню до нього могли бути якісь особисті мотиви, щоб підняти руку на його життя. Тут, я думаю, однозначно потрібно шукати більш широкий контекст, в цьому президент Зеленський повністю правий», – вважає політик.

В свою чергу полковник Служби безпеки України у відставці Олег Старіков в ефірі каналу «Україна 24» поділився власною думкою із приводу замаху.

«Найголовніше – мотив скоєння злочину: або економічний, або політичний. Я більше схиляюся до економічного», – заявив полковник. Також він висловив думку, що стрілка, який безпосередньо здійснював замах, імовірно прикривала група з п’яти-шести осіб.

Знайшлися й ті, хто вважає замах невдалим інсценуванням. Зокрема, такої думки дотримується політолог Тарас Чорновіл.

«Я не дуже вірю у складні поранення шофера. «Кілер» умисно стріляв лише по металевій частині напроти ніг водія. Далі оминув ту частину машини, де їхало тіло Шефіра й добавив трошки в задню частину. Водію теоретично (якщо двері не були додатково укріплені) могли лише прострелити ноги. І тоді він навряд чи міг би так жваво завести машину на безпечну стоянку й доволі акуратно її припаркувати. Ці придурки так невміло імітували теракт, ніби чергову серію «Сватів» знімали...», – написав він на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За попередніми даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Зазначимо, Шефір назвав мету замаху на себе та розкрив деталі стрілянини.

До слова, Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра.

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