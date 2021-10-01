МВС Грузії звинувачує Саакашвілі у брехні

Михайло Саакашвілі 1 жовтня заявив, що він уже в Батумі

Тбілісі спростовує інформацію про повернення Саакашвілі до Грузії

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі не виїжджав за межі України. Отже, він не може перебувати в Грузії. Таку заяву сьогодні зробив заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе, повідомляє sputnik-georgia.

За його словами заступника, Саакашвілі фізично не може перебувати у країні.

«У нас була активна комунікація та спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михайло Саакашвілі не виїжджав через кордони України», – зазначив він.

Крім того, за даними грузинського телеканалу «Імеді», Саакашвілі протягом останніх чотирьох днів перебуває в українському Трускавці, де цими днями проходить виїзне засідання фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.

Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.