Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі

Глава дипломатії ЄС заявила, що Москва лише імітує мирні переговори

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Москви реальних намірів досягти миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

«Із російського боку там присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру», – заявила вона.

За словами Каллас, дії Росії на фронті та проти цивільного населення демонструють протилежні наміри. Вона зазначила, що російська сторона продовжує атакувати Україну, намагаючись бомбардувати й заморозити українців, щоб змусити їх здатися. На цьому тлі, за її словами, Європейський Союз має чітко розуміти контекст і посилювати тиск на Москву.

«Для нас важливо справді домогтися того, щоб ми змусили Росію перейти до реальних переговорів. Зараз вони лише вдають, що ведуть їх. Ми бачимо, що вони нарощують атаки на Україну, оскільки не можуть просуватися на полі бою, тому вони атакують цивільних», – наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що поступки має робити саме Росія, оскільки саме вона є стороною-агресором. «Мене непокоїть те, що ми бачили багато поступок також і з українського боку, але це розмиває картину, бо не Україна здійснює агресію. Це робить Росія. Тому ми повинні чинити більше тиску на Росію, щоб ми побачили поступки з російського боку», – додала очільниця європейської дипломатії.

Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа привітала проведення тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та Росією, які відбулися 23–24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала ці зустрічі історичними та підкреслила роль американської дипломатії в їхній організації. За її словами, команді Трампа вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим. Зустрічі відбувалися в умовах високої конфіденційності, що, на думку адміністрації, сприяло відвертості переговорів.