Головна Світ Політика
search button user button menu button

Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі
Каллас поставила під сумнів серйозність РФ на переговорах в ОАЕ
фото: Reuters

Глава дипломатії ЄС заявила, що Москва лише імітує мирні переговори

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Москви реальних намірів досягти миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

«Із російського боку там присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру», – заявила вона.

За словами Каллас, дії Росії на фронті та проти цивільного населення демонструють протилежні наміри. Вона зазначила, що російська сторона продовжує атакувати Україну, намагаючись бомбардувати й заморозити українців, щоб змусити їх здатися. На цьому тлі, за її словами, Європейський Союз має чітко розуміти контекст і посилювати тиск на Москву.

«Для нас важливо справді домогтися того, щоб ми змусили Росію перейти до реальних переговорів. Зараз вони лише вдають, що ведуть їх. Ми бачимо, що вони нарощують атаки на Україну, оскільки не можуть просуватися на полі бою, тому вони атакують цивільних», – наголосила Каллас.

Вона також підкреслила, що поступки має робити саме Росія, оскільки саме вона є стороною-агресором. «Мене непокоїть те, що ми бачили багато поступок також і з українського боку, але це розмиває картину, бо не Україна здійснює агресію. Це робить Росія. Тому ми повинні чинити більше тиску на Росію, щоб ми побачили поступки з російського боку», – додала очільниця європейської дипломатії.

Раніше Адміністрація президента США Дональда Трампа привітала проведення тристоронніх консультацій між Україною, Сполученими Штатами та Росією, які відбулися 23–24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала ці зустрічі історичними та підкреслила роль американської дипломатії в їхній організації. За її словами, команді Трампа вдалося зробити те, що раніше вважалося неможливим. Зустрічі відбувалися в умовах високої конфіденційності, що, на думку адміністрації, сприяло відвертості переговорів.

Читайте також:

Теги: Кая Каллас переговори Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Параметри можливого майбутнього співробітництва з ЄС Росія визначатиме самостійно
Російське МЗС назвало умови для відновлення діалогу з Євросоюзом
Сьогодні, 04:53
Путін та Віткофф провели переговори
Рада миру та заморожені активи: нові деталі переговорів Путіна і делегації США
23 сiчня, 06:22
Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
23 сiчня, 00:43
ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
19 сiчня, 17:39
План може бути представлений під час Всесвітній економічний форум у Давосі, де очікується зустріч Трампа з Зеленським
FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази
17 сiчня, 04:13
Ольга Стефанішина повідомила про переговори
Українська делегація проведе переговори з США: Стефанішина назвала дату та мету
16 сiчня, 20:14
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
Трамп анонсував зустріч із президентом Колумбії
8 сiчня, 03:24
Протести проти дій США у Венесуелі на Таймс-сквер у Нью-Йорку
Світ розділився: як лідери держав відреагували на затримання Мадуро – Reuters
4 сiчня, 06:44
28 грудня відбулися переговори між Зеленським та Трампом
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
29 грудня, 2025, 15:56

Політика

Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі
Каллас розкритикувала делегацію РФ в Абу-Дабі
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
ЄС вирішив скоротити залежність від американського газу через заяви про Гренландію
Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico
Адміністрація Трампа пересварилася через вбивства в Міннеаполісі – Politico
США, Данія та Гренландія відновили переговори про безпеку і «червоні лінії»
США, Данія та Гренландія відновили переговори про безпеку і «червоні лінії»
Німеччина схвалила план космічної оборони від ракетних загроз
Німеччина схвалила план космічної оборони від ракетних загроз

Новини

Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Вчора, 10:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua