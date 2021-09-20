Збив пішохода: бердянський депутат після аварії відмовився від мандата

Заяву Рудницького про складання мандата місцеві депутати підтримали одноголосно

Депутата Бердянської міської ради Миколу Рудницького, який раніше збив пішохода, відмовився мандата. За інформацією поліції, під час аварії депутат був на підпитку. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як розповів секретар міської ради Олександр Свідло, до міськради надійшла заява від Рудницького. У ній він повідомив про складання депутатських повноважень і відмову від депутатського мандата.

Позачергова сесія міськради, яка проходила 20 вересня, задовольнила цю заяву. Рішення одноголосно підтримали всі присутні на засіданні 27 депутатів.

Микола Рудницький обирався до міської ради Бердянська від партії «Наш край».

Раніше повідомлялося, що у Бердянську на Мелітопольському шосе депутат міськради Микола Рудницький на своєму BMW Х5 зніс ліхтарний стовп і збив пішохода.

Подія сталася ввечері 11 вересня на Мелітопольському шосе. В поліції підтвердили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Пішохода у важкому стані госпіталізували до лікарні. Чоловікові зробили операцію.

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