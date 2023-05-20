Скоординували позиції: Зеленський у Японії зустрівся з Шольцом

Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» провів зустріч із федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцом. Про це інформує Офіс президента.

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Лідери обговорили перші результати візиту Глави Української держави до Німеччини, який відбувся 13 травня.

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Володимир Зеленський подякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від ФРН.

Президент відзначив важливість реалізації пунктів української формули миру.

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини скоординували позиції напередодні засідання саміту «Групи семи».

Раніше у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн «Групи семи» президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном та із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». В Японії президент візьме участь у саміті G7, а також планує провести переговори із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда, який головує на саміті.

Також у межах робочого візиту до Японії, Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Під час зустрічей йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни.

Раніше стало відомо, Зеленський «найближчими днями» зустрінеться з президентом США Джо Байденом.