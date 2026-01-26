Головна Країна Кримінал
Зливав Росії дані про ППО. Служба безпеки викрила 21-річного військового

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Військовослужбовцю загрожує до 12 років ув’язнення
фото: СБУ

За даними слідства, військовий мав передати секретну інформацію російським спецслужбам

Військова контррозвідка за координації з головнокомандувачем ЗСУ викрила та затримала в Миколаївській області чергового інформатора російських спецслужб. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, якого ворог залучив до співпраці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Розслідування встановило, що військовий передавав РФ відомості про роботу системи ППО в районі оперативних аеродромів українських сил. Зокрема, під час повітряних тривог він, перебуваючи на бойовому чергуванні, знімав на камеру свого телефону монітор із секретним програмним забезпеченням.

Крім цього, військовий інформував противника про напрямки вильотів авіації ЗСУ та розташування бойових позицій українських підрозділів ППО. Отримані розвіддані окупанти планували використати для завдання ударів по аеродромах Сил оборони, намагаючись обійти радіолокаційні станції та мобільні вогневі групи.

Зазначається, що СБУ затримала інформатора одразу після його першого контакту з представниками країни-агресорки. Паралельно було вжито комплекс заходів для забезпечення безпеки позицій українських військ.

Слідство з’ясувало, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Telegram-каналах. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, який містив докази співпраці з Росією.

Слідчі СБУ повідомили військовому про підозру за двома статтями:

  • несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;
  • несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.

Фігурантові загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка коригувала повітряні атаки на енергетичну інфраструктуру Києва та шпигувала за переміщенням підрозділів Сил оборони.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки з початку повномасштабної війни РФ проти України викрила понад 68 агентів російських спецслужб у лавах Сил оборони.

Теги: СБУ російські агенти системи ППО

