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Президент доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент доручив українському ОПК виробити три тисячі крилатих ракет у 2025 році
Зеленський нагадав, що у 2024 році Україна виробила понад 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів – від 60 до 155 калібрів
фото: Офіс президента України

Зеленський: «Багато хто вже запамʼятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще довгі «Нептуни»

Президент України Володимир Зеленський дав доручення українському оборонно-промисловому комплексу (ОПК) виробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів, а також 30 тисяч далекобійних дронів упродовж 2025 року. Про це стало відомо з трансляції виступу очільника держави в парламенті

«Наступного року Україна планує виробити як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Поставлено завдання зробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів. Що стосується нашої ракетної програми. Багато хто вже запамʼятав, передусім росіяни, наші українські «Нептуни». Але ми зробили ще довгі «Нептуни». І вже сама назва свідчить про завдання. І вже є перші враження», – заявив президент.

Зеленський нагадав, що у 2024 році Україна виробила понад 2,5 мільйони мінометних пострілів і снарядів до артилерії калібрів – від 60 до 155 калібрів.

Нагадаємо, сьогодні. 19 листопада, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План стійкості

Теги: Володимир Зеленський Україна президент росіяни

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