У Німеччини автомобіль збив українця-евакуаторника на смерть

Водій авто, що скоїв наїзд на українця, покинув місце аварії

Поблизу німецького міста Магдебург у суботу вранці сталася аварія на автобані, внаслідок якої загинув український робітник. Про це повідомляє Bild.

Поліція інформує, що 38-річний українець проводив завантаження на евакуатор автомобіля, який раніше потрапив у ДТП. У цей час його на смерть збила інша машина. Медики, які оперативно прибули на місце події, констатували загибель чоловіка.

Водій авто, що скоїв наїзд, покинув місце аварії. Для проведення відновлювальних робіт і розслідування ДТП автомагістраль А2 у напрямку Берліна тимчасово перекрили.

Нагадаємо, що 1 листопада на Харківському шосе сталася жахлива ДТП за участю кількох авто і автобуса сталася. Повідомлялося, що людей затиснуло у салоні автомобіля.