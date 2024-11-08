«Кошти на це є». Зеленський розповів про доплати для педагогів
За словами президента, урядовці готують додаткові рішення для зимового пакета підтримки українців
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду ввести додаткові виплати вчителям з 1 січня. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Про це повідомив очільник України у своєму вечірньому зверненні.
«Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Те, що підтримає в наступному році. Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня 1 тис. грн кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тис. грн», – зазначив він.
За словами Зеленського, ресурси держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям.
«Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є. Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця», – каже президент.
Нагадаємо, з наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі.
Як повідомлялося, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.
Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.
До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.
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