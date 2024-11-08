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«Кошти на це є». Зеленський розповів про доплати для педагогів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Кошти на це є». Зеленський розповів про доплати для педагогів
Зеленський доручив уряду запровадити фіксовану доплату для всіх педагогічних працівників шкіл
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, урядовці готують додаткові рішення для зимового пакета підтримки українців

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду ввести додаткові виплати вчителям з 1 січня. Сьогодні Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Про це повідомив очільник України у своєму вечірньому зверненні.

«Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи – для всіх українських вчителів. Те, що підтримає в наступному році. Фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл: від січня 1 тис. грн кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2 тис. грн», – зазначив він.

За словами Зеленського, ресурси держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям.

«Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є. Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця», – каже президент.

Нагадаємо, з наступного року українські вчителі щомісяця отримуватимуть доплату до зарплати. Натомість у вересні 2025 року сума доплати зросте вдвічі.

Як повідомлялося, рівень доходів більшості українців залишається низьким. Згідно з опитуванням, 43% громадян отримують менш як 10 тис. грн на місяць. Хоча це на 10% менше, ніж у 2023 році, коли таких було 53%, більшість опитаних (56%) все ще вважають свої доходи недостатніми для забезпечення гідного рівня життя.

Раніше міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, скільки повинні заробляти вчителі та чому педагоги у школах та дитячих садочках.

До слова, нардепка Ніна Южаніна заявляла, що після того, як військовий збір підвищиться до 5% зарплата вчителів знизиться на 3,5%.

Теги: Володимир Зеленський вчитель зарплата президент

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