Орбан вперше заговорив після поразки: визнав біль і провал партії

Єгор Голівець
скріншот з відео

Прем’єр Угорщини заявив про особисту відповідальність за вибори та анонсував перезавантаження «Фідес»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уперше публічно прокоментував поразку своєї партії на парламентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Орбана виданню Patrióta.

За даними видання, під час розмови угорський прем’єр говорив у похмурому тоні та не приховував емоцій через результати голосування.

Орбан заявив, що був переконаний у перемозі партії «Фідес», тому після оголошення підсумків виборів відчув «біль і порожнечу». Він додав, що намагається впоратися зі стресом через інтенсивну роботу, яку назвав своєрідною терапією.

«Це я лідер партії, і я беру результат на 100% на себе. Я повинен визнати, що слова опонента були сильнішими», – сказав Орбан.

Політик визнав, що його партія не змогла знайти ефективний спосіб комунікації з виборцями. Попри поразку, Орбан заявив, що не збирається залишати посаду голови партії. Натомість він анонсував повне перезавантаження «Фідес».

За його словами, нову стратегію та можливі кадрові рішення обговорять на партійному з’їзді, запланованому на 28 квітня. «Якщо мої соратники скажуть мені «сидіти на лаві запасних» - я так і зроблю. Але якщо вони скажуть «вивести команду на поле» як капітан - я буду там», – підкреслив він.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

