Зеленський і канцлер казначейства Британії обговорили санкційну політику проти РФ (відео)

Президент наголосив, що важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 квітня, зустрівся із канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Сторони обговорили розширення обмежувальних заходів проти Росії, щоб унеможливити обхід санкцій Кремлем. Про це голова держави повідомив у соцмережах.

«Зустрівся з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом. Дякуємо за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів. Приділили особливу увагу санкційній політиці», – написав Зеленський.

Президент наголосив, що важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій.

Також очільник держави подякував Великій Британії за підтримку України, яка допомагає з перших днів російського вторгнення. Україна, за словами Зеленського, високо цінує партнерство між державами.

Раніше повідомлялося, що президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаком, у ході якої стало відомо, що Велика Британія виділить найбільший досі пакет оборонної підтримки для України обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Президент зазначив, що пакет підтримки включатиме Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки, плавзасобів та боєприпасів, які необхідні Україні на полі бою.

Також президент України та прем’єр-міністр Великої Британії обговорили створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі.