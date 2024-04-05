Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти бізнесменів та низки українських компаній

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний указ з’явився на сайті президента.

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 квітня 2024 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на секретаря РНБО. Також зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

До відома, РНБО, відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» вирішила:

Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.

Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

До списку потрапили підсанкційний одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого вже охрестили «королем контрабанди» та низка українських компаній.

До санкційного списку потрапили бізнесмени, яких підозрюють у контрабанді:

бізнесмен Вадим Альперін

бізнесмен з Чернівців Олександр Єрімічук

засновником фірми «Чернівецький завод будівельних матеріалів», охоронного агентства «Сокіл» Юрій Кушнір

бізнесмен Фірманюк Орест

бізнесмен Шерман Віктор

громадянин РФ Попов Андрій

громадянин РФ, громадянин Республіки Вірменія Амірханян Араік

Нагадаємо, журналісти проєкту «Слідство.Інфо» презентували фільм-розслідування «Король контрабанди». Герой матеріалу – український бізнесмен Вадим Альперін, який, за словами розслідувачів, завдяки великим грошам і зв’язкам, змусив державу працювати на себе. Вперше про нього заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно «Фаїна», яке належало підприємцю, з українськими моряками на борту. Після цих подій Альперін зник з інформаційного простору.