Курська операція. Президент на прикордонні у Сумській області заслухав доповідь Сирського

Зі слів президента, окрема увага − координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області

Володимир Зеленський: «Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з uоловнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації»

Сьогодні, 22 серпня президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом на прикордонні Сумської області, що напроти Курської області Росії. Обговорено оперативну обстановку, посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках та ситуацію після початку Курської операції. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з uоловнокомандувачем Сирським і начальником Сумської військової адміністрації. Головком доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту. Повідомив про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду. Начальник ОВА доповів про ситуацію на Сумщині після початку Курської операції. Спостерігається зменшення обстрілів зі ствольної зброї та зменшення жертв серед цивільних», – написав Володимир Зеленський у соцмережах.

🇺🇦Президент Зеленський відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду з Головнокомандувачем Сирським: на Курщині ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт pic.twitter.com/0gRmRXRIXl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Зі слів президента, окрема увага − координації дій між військовими, поліцією та ДСНС у прикордонні, зокрема для організації гуманітарних конвоїв у визначені райони Курської області.

До відома, колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс, вважає, що Захід занадто довго зволікав з наданням Україні далекобійної зброї, побоюючись реакції Путіна. Він закликає відкинути ці страхи та надати Україні все необхідне для перемоги.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, напружені бої тривають на Курській ділянці фронту, де українські війська продовжують наступальні дії та досягають успіхів. 21 серпня ЗСУ просунулися вглиб населеного пункту Вишнівка та його околиць, а також утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки.

Загалом, ситуація на Курській ділянці фронту свідчить про активність та ініціативу українських військ. ЗСУ демонструють здатність просуватися вперед, завдавати втрат противнику та створювати загрозу оточення російських підрозділів. Російські військові блогери відкрито визнають успіхи української армії та висловлюють занепокоєння щодо подальшого розвитку подій.

До слова, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами.