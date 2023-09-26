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У Грузії новий скандал через закордонну поїздку президентки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Грузії новий скандал через закордонну поїздку президентки
Президентка Грузії відправилась у турне до Європи
фото з відкритих джерел

Президентка Грузії Зурабішвілі поїхала до ЄС без відома уряду

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову опинилась у центрі скандалу. Вона вирушила з візитом до Латвії, Литви та Естонії не запитавши на це дозволу уряду. Про це із посиланням на пресслужбу кабінету міністрів країни повідомило видання Новини Грузія.

Як заявила одна із співробітниць апарату уряду, Зурабішвілі не мала дозволу на візити до прибалтійських країн, де глава держави планує обговорити з президентами країн отримання Грузією статусу кандидата в члени Європейського союзу.

Раніше стало відомо, що 3 жовтня Конституційний суд Грузії розгляне позов про імпічмент Зурабішвілі. До цього вона повідомляла, що продовжить здійснювати візити до Європи, незважаючи на заборону уряду та запуск процедури імпічменту.

Нагадаємо, заяву на імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі підписали 80 депутатів парламентської більшості, повідомили у правлячій «Грузинській мрії» 11 вересня. 

У конституційному поданні зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

Читайте також: Піде президентка чи прем'єр: у Грузії розгорілась війна імпічментів
Теги: війна Конституційний суд партії Грузія скандал імпічмент президент Саломе Зурабішвілі

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