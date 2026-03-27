Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом
фото: Офіс президента

Україна прагне поділитися досвідом у боротьбі з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони

Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Подробиці того, що саме міститиме угода, не розкриваються. За даними джерел, угода буде підписана зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Агентство наголошує, що Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони. У коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що «Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією».

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Саудівська Аравія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
15 березня, 13:03
Віктор Орбан під час пресконференції в Будапешті. 5 січня 2026 року
Орбан починав із гасла «Росіяни, геть!», але Зеленський зараз марно веде словесну війну – експосол в Угорщині
13 березня, 21:30
Між Зеленським і Фіцо відбулася розмова
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі
27 лютого, 15:10
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
27 лютого, 23:58
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
США скоротять постачання ракет для ППО Україні? Зеленський зробив заяву
5 березня, 10:28
Зеленський акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України
Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції
7 березня, 17:37
Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження, заявив Зеленський
Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України
8 березня, 17:59
Дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
14 березня, 15:59
Президент відповів на питання про затримку допомоги від Євросоюзу
План Б: Зеленський розповів, чи вистачить Україні коштів у разі затримки допомоги від ЄС
20 березня, 16:25

Політика

Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
На Великдень відбудеться обмін полоненими? Заява Буданова
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
Глава МЗС України розпочав візит до Франції
Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати
Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
РФ продовжує другий етап операції проти критичної інфраструктури України – Зеленський
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься
Кабмін призначив Федорову нового заступника: чим займатиметься

Новини

В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Вчора, 07:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua