Україна і Саудівська Аравія підпишуть безпекову угоду – Bloomberg

Україна прагне поділитися досвідом у боротьбі з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони

Україна та Саудівська Аравія мають намір підписати угоду про співпрацю у сфері безпеки, зокрема захисту повітряного простору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Подробиці того, що саме міститиме угода, не розкриваються. За даними джерел, угода буде підписана зі спадкоємним принцом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Агентство наголошує, що Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони. У коментарі агентству AFP неназваний високопоставлений чиновник сказав, що «Україна готується підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією».

Нагадаємо, у четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – написав він.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Раніше повідомлялося, що українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.