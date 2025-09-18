Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції

Глава держави нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Донеччині

Від початку операції українські воїни звільнили вже 160 кв. км та сім населених пунктів

На Донеччині президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції, подякував за результати та відзначив захисників державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Воїни здійснюють контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля. Попри жорсткі бої українські захисники завдають росіянам відчутних втрат і позбавляють їх можливості реалізувати наступальну операцію.

14 фото На весь екран



























Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо перебігу Добропільської контрнаступальної операції, загальної оперативної обстановки на всьому фронті та планів. Від початку операції українські воїни звільнили вже 160 кв. км та сім населених пунктів, ще більше ніж 170 кв. км і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.

Також українські захисники взяли в полон майже сто російських загарбників. Лише цими тижнями втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2,5 тис. осіб, із яких більш як 1,3 тис. – убиті.

За результати саме цими тижнями президент відзначив воїнів «Хрестом бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, цього року Російська Федерація готувала наступальні операції на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому.

До слова, з початку 2025 року українські війська успішно продовжують боротьбу з агресором, знищивши понад 305 тис. російських окупантів (305 630). Крім того, Сили оборони завдають серйозних ударів по ворожій логістиці: за цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника.