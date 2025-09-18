Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
Глава держави нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Донеччині
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Від початку операції українські воїни звільнили вже 160 кв. км та сім населених пунктів

 

На Донеччині президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції, подякував за результати та відзначив захисників державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Воїни здійснюють контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля. Попри жорсткі бої українські захисники завдають росіянам відчутних втрат і позбавляють їх можливості реалізувати наступальну операцію.

14 фото
На весь екран

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо перебігу Добропільської контрнаступальної операції, загальної оперативної обстановки на всьому фронті та планів. Від початку операції українські воїни звільнили вже 160 кв. км та сім населених пунктів, ще більше ніж 170 кв. км і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів.

Також українські захисники взяли в полон майже сто російських загарбників. Лише цими тижнями втрати росіян на цьому напрямку склали понад 2,5 тис. осіб, із яких більш як 1,3 тис. – убиті.

Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції фото 1
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції фото 2

За результати саме цими тижнями президент відзначив воїнів «Хрестом бойових заслуг», орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, а також княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, цього року Російська Федерація готувала наступальні операції на чотирьох основних напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому.

До слова, з початку 2025 року українські війська успішно продовжують боротьбу з агресором, знищивши понад 305 тис. російських окупантів (305 630). Крім того, Сили оборони завдають серйозних ударів по ворожій логістиці: за цей рік вже вражено 29 095 одиниць автомобільної техніки противника.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Донеччина державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський обговорив з Келлогом гарантії безпеки для України
Зустріч Зеленського з Келлогом, застава за Крупу. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:30
Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
10 вересня, 20:43
Лідери України та Франції проведуть зустріч завтра ввечері, 3 вересня, у Парижі
Зеленський зустрінеться з Макроном напередодні засідання «коаліції охочих»
2 вересня, 21:56
Президент провів розмову з лідерами Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Данії
Зеленський обговорив з лідерами пʼяти країн Європи гарантії безпеки для України
29 серпня, 06:34
Зеленський: Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути
Українська делегація обговорюватиме із командою Трампа гарантії безпеки – Зеленський
27 серпня, 22:45
Орбан переконаний, що Україна вдарила по «Дружбі» через те, що Угорщина не підтримує її вступ до ЄС
Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»
26 серпня, 06:20
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
Візит генсека НАТО в Україну, нова допомога від ЄС. Головне за 22 серпня
22 серпня, 21:15
На Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
21 серпня, 10:05
Щодо гарантій безпеки, то це питання є значно важливішим і складнішим, ніж території
Коли закінчиться війна? Відповідь після зустрічі у Білому домі
19 серпня, 13:07

Політика

Розвідка прокоментувала інформацію про конфлікт з Офісом президента
Розвідка прокоментувала інформацію про конфлікт з Офісом президента
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
Триста доларів за неявку у парламент. Чи налякає міністрів нове покарання?
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
ЦВК визнала Тетяну Чорновол народною депутаткою
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
Зеленський розповів про результати Добропільської контрнаступальної операції
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності
Закон, який ускладнить боротьбу з корупцією, набув чинності

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП
Сьогодні, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua