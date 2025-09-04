Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет

Дальність застосування однієї з презентованих ракет сягає до 855 км

Українська компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет

Компанія Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету «Фламінго, оголосила про розробку двох нових балістичних ракет – FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

На міжнародній виставці MSPO у Польщі компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет. Зокрема, балістична ракета FP-7 запускатиметься з наземної установки.

Основні параметри ракети FP-7:

дальність дії – до 200 км;

швидкість – до 1500 м/с;

час польоту – 250 секунд;

висота польоту – 65 км;

максимальне навантаження – 150 кг;

точність – 14 м.

Інша нова розробка Fire Point – ракета FP-9, яка також стартуватиме з наземної установки.

Основні параметри ракети FP-9:

дальність дії – до 855 км;

швидкість – 2200 м/с;

висота польоту – 70 км;

максимальне навантаження – 800 кг;

час польоту – 520 секунд;

точність – 20 м.

Ракети FP-7 та FP-9 фото: «Мілітарний»

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад чотири години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до шести метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.