Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Виробник «Фламінго» анонсував розробку нових ракет
Дальність застосування однієї з презентованих ракет сягає до 855 км
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українська компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет

Компанія Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету «Фламінго, оголосила про розробку двох нових балістичних ракет – FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Мілітарний».

На міжнародній виставці MSPO у Польщі компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет. Зокрема, балістична ракета FP-7 запускатиметься з наземної установки.

Основні параметри ракети FP-7:

  • дальність дії – до 200 км;
  • швидкість – до 1500 м/с;
  • час польоту – 250 секунд;
  • висота польоту – 65 км;
  • максимальне навантаження – 150 кг;
  • точність – 14 м.

Інша нова розробка Fire Point – ракета FP-9, яка також стартуватиме з наземної установки.

Основні параметри ракети FP-9:

  • дальність дії – до 855 км;
  • швидкість – 2200 м/с;
  • висота польоту – 70 км;
  • максимальне навантаження – 800 кг;
  • час польоту – 520 секунд;
  • точність – 20 м.
Ракети FP-7 та FP-9
Ракети FP-7 та FP-9
фото: «Мілітарний»

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад чотири години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до шести метрів.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

До слова, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ. 

