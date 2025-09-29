Головна Країна Політика
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський провів технологічну Ставку про далекобійні можливості України
Головною темою обговорень стала українська далекобійна зброя
фото: president.gov.ua/Офіс президента (ілюстративне)

Умєров: «За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією»

Президент України Володимир Зеленський провів технологічну Ставку верховного головнокомандувача. Її головна тема – далекобійні можливості України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Члени Ставки заслухали доповіді військових про потреби Сил оборони у дронах і ракетах, ефективність їхнього застосування та шляхи підвищення результативності. Міноборони доповіли про стан укладання й виконання контрактів, рівень фінансування і забезпечення армії.

«Окремо обговорили проблемні питання з українськими державними та приватними виробниками: виробництво та постачання комплектуючих, запуск нових виробничих потужностей, відкриття заводів і нарощування експортних спроможностей. За результатами Ставки ухвалено конкретні завдання для виконавців і встановлено контроль за їх реалізацією», – каже він.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував технологічну Ставку, яка мала бути присвячена українській далекобійності.

До слова, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення. Кіт Келлог, який є ключовою фігурою в адміністрації Трампа, підкреслив, що накази президента мають виконуватися беззаперечно, оскільки він є головнокомандувачем.

Як повідомлялося, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

Теги: озброєння Рустем Умєров

