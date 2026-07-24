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Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду
Глава держави наголосив, що одним із головних завдань залишається посилення протиповітряної оборони
фото: Офіс президента

Президент закликав партнерів прискорити передачу ракет до Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія проводить кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти України, спрямованих на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, під час наради обговорили оборонні, економічні та дипломатичні виклики на серпень і наступні місяці. «Росія наразі здійснює кілька цілеспрямованих терористичних операцій проти України, проти нашої інфраструктури. Виклики є і у сфері енергетики та ринку пального, і в аграрній сфері та щодо наших зернових експортних спроможностей», – зазначив Зеленський.

Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду фото 1
фото: Офіс президента

Окремо глава держави наголосив, що одним із головних завдань залишається посилення протиповітряної оборони. «Ракети для «Петріотів» – це перший пріоритет, і наші домовленості мають виконуватись оперативно. Розраховую на швидкість дипломатичної роботи з боку МЗС України та всіх, хто бере участь у відповідній комунікації», – заявив президент.

Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду фото 2
фото: Офіс президента

Зеленський також повідомив, що Україна працює з державами-сусідами в Євросоюзі над розширенням транскордонної взаємодії для захисту економіки та безпеки. За його словами, прем'єр-міністр представить партнерам у ЄС відповідні пропозиції.

Крім того, разом із керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони було визначено подальші дії українських сил в акваторії Чорного моря. «Прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр інфраструктури, міністр аграрної політики та посадовці, яких залучатиме глава уряду, мають напрацювати пакет рішень у відносинах з партнерами, які дозволять нам захистити економічні процеси в Україні та зберегти необхідні основи нашої стійкості», – зазначив глава держави.

Зеленський назвав три головні загрози для України та поставив нові завдання уряду фото 3
фото: Офіс президента

Президент також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров отримав додаткові завдання щодо розвитку співпраці з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

Перед цим президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом.

Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За підсумками розмови було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі.

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Теги: росія Володимир Зеленський війна Чорне море

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