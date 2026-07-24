Україна готує відповідь на удари РФ. Зеленський зробив заяву

Зеленський повідомив про рішення у відповідь на удари Росії

Після серії атак РФ Зеленський заявив про чіткий план дій

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом.

Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За підсумками розмови було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі глави держави.

фото: Офіс президента

За словами президента, під час наради детально обговорили ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. «Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору», – повідомив Зеленський.

фото: Офіс президента

Президент зазначив, що до реалізації цих рішень залучені всі ключові структури сектору безпеки та оборони. «На всіх рівнях – Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби – є чіткий перелік заходів», – наголосив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що Євгеній Хмара готує рішення для оперативного виконання запитів командирів корпусів, а Павло Паліса разом із командою Офісу президента координуватиме подальшу роботу.

Нагадаємо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як відомо, 24 липня, російські війська атакували Київську область трьома балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони перехопили одну з них, ще дві ракети влучили на території області. «Саме по Київщині зафіксовані ті два влучання», – зазначив представник Повітряних сил.

Ігнат додав, що у Збройних силах давно діє заборона на проведення публічних заходів і великих зібрань через загрозу для безпеки військовослужбовців. Планування будь-яких заходів має відповідати вимогам воєнного часу.

До слова, Генштаб ЗСУ наголосив, що уражений об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони України