203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026

Лінія фронту станом на 14 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснили 54 авіаційні удари та скинули 168 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували 6451 дрон-камікадзе та здійснили 2288 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 липня станом на 22:00 на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику втрат на всіх напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок залишається однією з найактивніших ділянок.

Російські війська здійснили тут 21 атаку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне.

Два боєзіткнення тривають досі.

За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 48 та поранено 16 окупантів. Також знищено одну РСЗВ, шість одиниць автомобільної техніки, а ще 279 безпілотників ворога було нейтралізовано або подавлено засобами РЕБ.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили дві атаки противника. Російські війська здійснили 62 обстріли позицій українських військових і населених пунктів, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу:

Козачої Лопані;

Лиману.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано 3 штурми у напрямку Подолів та Шийківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 11 атак окупантів у районах:

Новоселівки;

Дробишевого;

Лиману;

Діброви;

Озерного.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ще два бої тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 13 атак окупантів поблизу:

Іванопілля;

Іллінівки;

Костянтинівки;

Степанівки;

Русиного Яру.

Ще чотири боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Противник здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів:

Родинське;

Молодецьке;

Софіївка;

Дорожнє;

Нове Шахове;

Новий Донбас;

Шевченко;

Мирне;

Котлине;

Удачне.

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські захисники відбили п'ять атак противника в районах:

Вороного;

Новомиколаївки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 16 ворожих атак в районах Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили три штурми противника поблизу:

Білогір'я;

Новоандріївки;

Степового.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1602-й день повномасштабної війни Росії проти України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що громадяни РФ нібито добровільно зібрали майже 70 млрд рублів на підтримку армії, яка веде війну проти України, та вкотре оголосив про «неминучу перемогу» Росії. Очільник Кремля зробив ці заяви під час прокремлівського форуму «Все для Перемоги», присвяченого підтримці учасників російської агресії.