Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 14 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет, здійснили 54 авіаційні удари та скинули 168 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували 6451 дрон-камікадзе та здійснили 2288 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 липня станом на 22:00 на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику втрат на всіх напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Покровський напрямок залишається однією з найактивніших ділянок.

Російські війська здійснили тут 21 атаку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Родинське, Молодецьке, Софіївка, Дорожнє, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Котлине та Удачне.

Два боєзіткнення тривають досі.

За попередніми даними, на цьому напрямку ліквідовано 48 та поранено 16 окупантів. Також знищено одну РСЗВ, шість одиниць автомобільної техніки, а ще 279 безпілотників ворога було нейтралізовано або подавлено засобами РЕБ.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони відбили дві атаки противника. Російські війська здійснили 62 обстріли позицій українських військових і населених пунктів, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу:

  • Козачої Лопані;
  • Лиману.
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано 3 штурми у напрямку Подолів та Шийківки.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили 11 атак окупантів у районах:

  • Новоселівки;
  • Дробишевого;
  • Лиману;
  • Діброви;
  • Озерного.
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ще два бої тривають.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано один ворожий штурм у районі населеного пункту Юрківка.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Українські військові відбили 13 атак окупантів поблизу:

  • Іванопілля;
  • Іллінівки;
  • Костянтинівки;
  • Степанівки;
  • Русиного Яру.

Ще чотири боєзіткнення тривають.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Противник здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів:

  • Родинське;
  • Молодецьке;
  • Софіївка;
  • Дорожнє;
  • Нове Шахове;
  • Новий Донбас;
  • Шевченко;
  • Мирне;
  • Котлине;
  • Удачне.

Два боєзіткнення тривають.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські захисники відбили п'ять атак противника в районах:

  • Вороного;
  • Новомиколаївки.
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 16 ворожих атак в районах Новоселівки, Добропілля, Воздвижівки, Гірок, Цвіткового та Чарівного.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили три штурми противника поблизу:

  • Білогір'я;
  • Новоандріївки;
  • Степового.
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Протягом доби штурмових дій противника не зафіксовано.

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1602-й день повномасштабної війни Росії проти України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що громадяни РФ нібито добровільно зібрали майже 70 млрд рублів на підтримку армії, яка веде війну проти України, та вкотре оголосив про «неминучу перемогу» Росії. Очільник Кремля зробив ці заяви під час прокремлівського форуму «Все для Перемоги», присвяченого підтримці учасників російської агресії.

Читайте також:

Теги: обстріл Покровськ окупанти фронт ЗСУ війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував 40-денну операцію: що може стояти за загадковим планом СБУ
Зеленський анонсував 40-денну операцію: що може стояти за загадковим планом СБУ
26 червня, 07:29
Палає нафтопереробний завод під Москвою
Російські пропагандисти після дронових атак на Московський регіон назвали масштаби повітряного удару
18 червня, 09:36
У Москві та області усувають та оцінюють наслідки атаки безпілотників
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
18 червня, 14:38
Система моніторингу стану пам’яток у Софії Київській доповнена датчиками для фіксації вібраційних навантажень
Як вберегти Софію Київську від російських атак? Гендиректорка заповідника розповіла про оновлення
22 червня, 21:48
Росіяни вигадали «теракт» по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині
Генштаб спростував заяви про нібито удар по автобусу з юними футболістами на Брянщині
17 червня, 16:34
Окупант Стевіс був тричі поранений, але всі поранення були легкими
Троє камерунців поїхали в РФ грати у футбол, а потрапили на війну: з фронту повернувся лише один
22 червня, 11:53
Російський диктатор наполягає на продовженні бойових дій
Путін готується до нової ескалації в Україні: що відомо
9 липня, 17:27
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму
В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму
6 липня, 13:50
Дмитро Кулеба: «Цієї ночі Київ розстріляли балістикою, як у тирі»
Ексміністр Кулеба розкрив реальну потребу України в перехоплювачах балістики
6 липня, 20:23

Події в Україні

203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
203 бойові зіткнення за добу: лінія фронту станом на 14 липня 2026
Відставка уряду, продовження воєнного стану. Головне за 14 липня 2026
Відставка уряду, продовження воєнного стану. Головне за 14 липня 2026
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув капітан
Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл
Сили оборони відкинули окупантів поблизу чотирьох сіл
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
Дальні печери Києво-Печерської лаври знову відкриті після трирічної перерви
Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд
Агенти, які фотографували наслідки удару «Орєшніка» по Львову, підуть під суд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
163K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
52K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua